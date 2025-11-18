Армия РФ за сутки потеряла на войне против Украины почти 1000 военных
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 960 военных РФ. Кроме того, защитники поразили 13 артсистем и одно средство ПВО, а также десятки единиц техники и вооружения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 18.11.25 ориентировочно составили:
Напомним, за неделю украинские пограничники уничтожили 434 оккупанта и более 150 единиц вражеской техники.
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
На Черниговщине продолжаются поиски пропавшего 17-летнего парня
18 ноября 2025, 08:31Почему никто не прикрывает Зеленского: признаки политического кризиса в Украине
18 ноября 2025, 08:10Усик отказался от титула чемпиона мира WBO: кто заберет чемпионский пояс
18 ноября 2025, 07:55Массированная атака на Днепропетровщину: многочисленные повреждения, есть пострадавшие
18 ноября 2025, 07:52Все районы Херсона частично обесточены: что известно
18 ноября 2025, 07:40Массированные обстрелы Днепра: "Укрзализныця" сообщает о задержке поездов
18 ноября 2025, 07:38Суд продолжит избрание меры пресечения Чернышеву 18 ноября
18 ноября 2025, 07:25Берестин на Харьковщине под ракетным ударом: погибла 17-летняя девушка
18 ноября 2025, 07:07Певец Артем Пивоваров довел всех поклонников до слез на концерте неожиданным подарком ребенку
18 ноября 2025, 01:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все блоги »