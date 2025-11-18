07:55  18 листопада
18 листопада 2025, 07:29

Армія РФ за добу втратила на війні проти України майже 1000 військових

18 листопада 2025, 07:29
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Минулої доби Сили оборони України ліквідували 960 військових РФ. Крім того, захисники уразили 13 артсистем та один засіб ППО, а також десятки одиниць техніки та озброєння

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 18.11.25 орієнтовно склали:

втрати росіян станом на 18 листопада 2025 року
Нагадаємо, за тиждень українські прикордонники знищили 434 окупанта і понад 150 одиниць ворожої техніки.

