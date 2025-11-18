Армія РФ за добу втратила на війні проти України майже 1000 військових
Минулої доби Сили оборони України ліквідували 960 військових РФ. Крім того, захисники уразили 13 артсистем та один засіб ППО, а також десятки одиниць техніки та озброєння
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 18.11.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, за тиждень українські прикордонники знищили 434 окупанта і понад 150 одиниць ворожої техніки.
18 листопада 2025, 00:50
