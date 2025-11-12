Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували 1000 російських загарбників, три бойові броньовані машини, 13 артилерійських систем та 87 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн ворога

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 12.11.25 орієнтовно склали:

Раніше повідомлялося, що РФ може бути на межі свого найбільшого територіального здобутку за останні два роки – захоплення міста Покровськ на Донеччині. Там росіяни зосередили величезне угрупування.