11:27  11 листопада
На Сумщині в ДТП загинули троє людей, ще двоє постраждали
08:44  11 листопада
У Львові спалах кишкової інфекції в ліцеї: госпіталізовано 17 осіб
07:49  11 листопада
Трагічна ДТП на Рівненщині: 16-річний юнак збив чоловіка і загадково помер
11 листопада 2025, 12:26

Росіяни заходять у Покровськ під покровом туману: у місті понад 300 окупантів

11 листопада 2025, 12:26
Фото: Facebook/Zelenskiy/Official
Протягом останніх днів російські війська активізували спроби прориву у Покровськ, намагаючись проникнути до міста на легкій техніці через його південні околиці

Про це повідомляє пресслужба 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ, передає RegioNews.

Зазначається, що для цього окупанти використовують несприятливі погодні умови – зокрема густий туман, який ускладнює роботу української повітряної розвідки та вогневих засобів на відкритій місцевості.

За даними військових, у місті наразі перебуває понад 300 російських військових. Їхня мета залишається незмінною – вийти на північні межі Покровська та спробувати оточити агломерацію.

Місцеві телеграм-канали публікують відео, на яких велика кількість нібито російських мотоциклістів і солдатів на баггі заходять у Покровськ із південного сходу під покровом туману.

Водночас Сили оборони України продовжують виявляти й знищувати ворожі групи у міській забудові, навіть в умовах низької видимості.

З початку листопада українські воїни ліквідували у Покровську 162 окупантів, ще 39 було поранено.

До операцій із зачистки міста залучені підрозділи БпС, штурмові та десантно-штурмові підрозділи, ССО, СБУ, Нацгвардії, Нацполіції та інші сили.

Нагадаємо, Росія направила до Покровська та навколишніх районів Донеччини близько 150 тис. військових для підготовки вирішального наступального маневру, спрямованого на захоплення всієї області. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, концентрація військ та техніки свідчить про намір РФ активізувати операції на Донеччині найближчим часом.

11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
