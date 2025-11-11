Росіяни заходять у Покровськ під покровом туману: у місті понад 300 окупантів

Фото: Facebook/Zelenskiy/Official

Протягом останніх днів російські війська активізували спроби прориву у Покровськ, намагаючись проникнути до міста на легкій техніці через його південні околиці

Про це повідомляє пресслужба 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ, передає RegioNews.

Зазначається, що для цього окупанти використовують несприятливі погодні умови – зокрема густий туман, який ускладнює роботу української повітряної розвідки та вогневих засобів на відкритій місцевості.

За даними військових, у місті наразі перебуває понад 300 російських військових. Їхня мета залишається незмінною – вийти на північні межі Покровська та спробувати оточити агломерацію.

Місцеві телеграм-канали публікують відео, на яких велика кількість нібито російських мотоциклістів і солдатів на баггі заходять у Покровськ із південного сходу під покровом туману.

Водночас Сили оборони України продовжують виявляти й знищувати ворожі групи у міській забудові, навіть в умовах низької видимості.

З початку листопада українські воїни ліквідували у Покровську 162 окупантів, ще 39 було поранено.

До операцій із зачистки міста залучені підрозділи БпС, штурмові та десантно-штурмові підрозділи, ССО, СБУ, Нацгвардії, Нацполіції та інші сили.

Нагадаємо, Росія направила до Покровська та навколишніх районів Донеччини близько 150 тис. військових для підготовки вирішального наступального маневру, спрямованого на захоплення всієї області. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, концентрація військ та техніки свідчить про намір РФ активізувати операції на Донеччині найближчим часом.