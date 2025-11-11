08:44  11 листопада
У Львові спалах кишкової інфекції в ліцеї: госпіталізовано 17 осіб
07:49  11 листопада
Трагічна ДТП на Рівненщині: 16-річний юнак збив чоловіка і загадково помер
07:40  11 листопада
На Полтавщині у водоймі виявили тіло жінки
11 листопада 2025, 07:29

Українські бійці ліквідували за добу понад 1000 окупантів

11 листопада 2025, 07:29
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Сили оборони продовжують завдавати значних втрат ворогу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу українські військові знищили 1020 окупантів, 17 артилерійських систем, 217 безпілотників, а також 79 одиниць автомобільної техніки ворога.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 11.11.25 орієнтовно склали:

Втрати росіян станом на 11 листопада 2025 року

Раніше повідомлялося, що росіяни мають просування у Вовчанську на Харківщині. Саме місто Вовчанськ внаслідок бойових дій практично повністю зруйноване.

війна окупанти ЗСУ фронт втрати росіян російська армія
Вимагали $50 тис. неіснуючого боргу: у Києві затримали чотирьох зловмисників
11 листопада 2025, 10:59
На Кіровоградщині знищили касетний боєприпас російської крилатої ракети
11 листопада 2025, 10:56
Побиття 15-річного хлопця у Києві: поліція завела кримінальну справу
11 листопада 2025, 10:47
Житель США став депутатом Полтавської міськради від "Слуги народу"
11 листопада 2025, 10:36
Хаос і імпровізація: чому Україна програє у дипломатичній грі
11 листопада 2025, 10:29
Прямував до Румунії: на Буковині прикордонники вилучили в українця 25 старовинних книг
11 листопада 2025, 10:13
Лозівський район на Харківщині залишився без опалення через атаки росіян
11 листопада 2025, 10:09
ППО вночі знешкодила 53 зі 119 російських дронів: є влучання на 18 локаціях
11 листопада 2025, 09:58
Частина Одещини через нічний обстріл залишилась без світла
11 листопада 2025, 09:50
У Кривому Розі в приватному будинку вибухнув газовий балон: постраждало подружжя
11 листопада 2025, 09:46
