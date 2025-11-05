У Краматорську росіяни обстріляли рятувальну частину
Вранці 5 листопада о 09:10 російські війська завдали трьох ударів по Краматорську. Під обстріл потрапила рятувальна частина та промислова зона міста
Про це повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко, передає RegioNews.
За попередньою інформацією, поранено дві жінки – 72 та 66 років. Їм надається медична допомога.
Наразі триває уточнення повних наслідків удару.
Працюють всі відповідні служби.
Нагадаємо, в середу, 5 листопада, вранці російські окупанти поцілили по Запорізькому району. Ворожий FPV-дрон ударив по мікроавтобусу, який рухався автодорогою. Транспортний засіб знищений. Внаслідок атаки дістали поранення четверо рятувальників.
