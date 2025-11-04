12:45  04 ноября
04 ноября 2025, 11:18

Митрополиту УПЦ МП Арсению объявили новое подозрение

04 ноября 2025, 11:18
Фото: прокуратура
СБУ сообщила о новом подозрении митрополиту УПЦ МП и наместнику Святогорской лавры на Донетчине Арсению

Об этом передает RegioNews со ссылкой на СБУ и областную прокуратуру.

Митрополит публично отрицал преступления РФ и распространял фейки о Силах обороны.

По данным правоохранителей, весной 2022 года во время литургии клирик отрицал причастность оккупантов к массированным обстрелам региона, когда были повреждены несколько местных храмов вместе с послушниками.

"В мае и июне 2022 года подозреваемый во время публичных выступлений отрицал вооруженную агрессию России и обвинял Вооруженные Силы Украины в гибели священнослужителей и монахини, а также уничтожении храмовых сооружений", – говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, митрополит оправдывал вооруженную агрессию РФ и распространял дезинформацию об украинских защитниках, ведущих непрерывные бои с россиянами на восточном фронте.

Клирику объявили подозрение по чч. 1, 3 ст. 436-2 УК Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Его взяли под стражу.

Митрополиту грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Это второе уголовное производство, которое правоохранители открыли против настоятеля Святогорской лавры.

Напомним, ранее СБУ разоблачила клирика на распространении информации оккупантам о расположении блокпостов Сил обороны в Краматорском районе Донецкой области. Материалы по этому делу уже направлены в суд. С апреля 2024 года священнослужитель находится под стражей.

