Фото: СБУ

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

Як встановило слідство, 32-річний мешканець прифронтового міста, який раніше мав проблеми з наркотиками, через Telegram закликав окупантів захопити райцентр. Після інструктажу від ФСБ він почав збирати геолокації об'єктів та колон українських військових і щодня виходив на розвідувальні вилазки.

Отримані дані він передавав російській спецслужбі, особу співробітника ФСБ, якому надсилали координати, вже встановили українські контррозвідники. СБУ поетапно задокументувала його діяльність і затримала за місцем проживання. Під час обшуків вилучили смартфон із доказами співпраці з ворогом.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення із конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

