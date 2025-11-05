13:13  05 листопада
Завтра в Україні без опадів та до +16
На Вінниччині мікроавтобус зіткнувся із легковиком: загинула жінка
На Львівщині вчитель організував бізнес на подорожах для ухилянтів
05 листопада 2025, 14:06

Ворожий шпигун під прикриттям: СБУ затримала агента ФСБ, який коригував удари по Краматорську

05 листопада 2025, 14:06
Фото: СБУ
Фігурант передавав ворогу дані про розташування командних пунктів, блокпостів та маршрути пересування українських підрозділів

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

Як встановило слідство, 32-річний мешканець прифронтового міста, який раніше мав проблеми з наркотиками, через Telegram закликав окупантів захопити райцентр. Після інструктажу від ФСБ він почав збирати геолокації об'єктів та колон українських військових і щодня виходив на розвідувальні вилазки.

Отримані дані він передавав російській спецслужбі, особу співробітника ФСБ, якому надсилали координати, вже встановили українські контррозвідники. СБУ поетапно задокументувала його діяльність і затримала за місцем проживання. Під час обшуків вилучили смартфон із доказами співпраці з ворогом.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення із конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Раніше повідомлялося, на Дніпропетровщині судили чоловіка, який погодився організувати теракт за гроші від російських кураторів. Під час підготовки вибухового пристрою він сам отримав травми, що ускладнило реалізацію злочинного плану.

