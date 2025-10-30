фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, украинские пограничники уничтожили 2 вражеских танка, "Град", а также около 50 российских захватчиков.

Кроме того, пограничники успешно отрабатывают по враждебной логистике, что усугубляет ситуацию для окупантов.

Ранее стало известно, сколько войск РФ задействовало для окружения Покровской агломерации в Донецкой области. Речь идет об 11 тысячах военнослужащих.