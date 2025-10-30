09:40  30 октября
В центре Львова подожгли паб: полиция задержала подозреваемого
08:11  30 октября
В Виннице из окна девятого этажа выпала женщина
01:30  30 октября
Певица FIINKA рассказала, почему ее муж не мобилизовался в ВСУ
30 октября 2025, 10:58

Войска РФ утром ударили "Искандером" по Краматорску: что известно

30 октября 2025, 10:58
Фото: городской совет
В четверг, 30 октября, в 04:00 российские войска из ракетного комплекса "Искандер" ударили по одному из микрорайонов Краматорска Донецкой области

Об этом сообщает Краматорский городской совет, передает RegioNews.

Попадание произошло по открытой местности. Повреждены частные и многоквартирные дома.

Информации о пострадавших нет.

Соответствующие службы устанавливают объемы повреждений.

Войска РФ ударили "Искандером" по Краматорску

Напомним, за прошедшие сутки российские войска совершили 29 обстрелов территории Сумской области. Под огнем находились 24 населенных пункта.

Краматорск война обстрелы ракетный удар Донецкая область
