Уся Донеччина без світла через удари росіян по електромережі

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Донецька область залишилася без електроенергії через удари РФ по електромережах

Про це у Телеграмі повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

"Вся Донеччина – знеструмлена. Через ворожі удари по інфраструктурі в національній електромережі почалися аварійні відключення", – йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, спеціалісти вже займаються усуненням наслідків аварії.

Як повідомлялось, протягом минулої доби російські військові вбили на Донеччині п’ятьох цивільних. Ще двоє мирних жителів отримали поранення.