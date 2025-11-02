Уся Донеччина без світла через удари росіян по електромережі
Донецька область залишилася без електроенергії через удари РФ по електромережах
Про це у Телеграмі повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
"Вся Донеччина – знеструмлена. Через ворожі удари по інфраструктурі в національній електромережі почалися аварійні відключення", – йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, спеціалісти вже займаються усуненням наслідків аварії.
Як повідомлялось, протягом минулої доби російські військові вбили на Донеччині п’ятьох цивільних. Ще двоє мирних жителів отримали поранення.
Українські прикордонники знищили 2 танки і "Град" окупантів на ДонеччиніВсі новини »
30 жовтня 2025, 16:29Війська РФ зранку вдарили "Іскандером" по Краматорську: що відомо
30 жовтня 2025, 10:58Удар по енергетиці: в Україні запроваджені аварійні відключення електроенергії
30 жовтня 2025, 07:29
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Прикордонники показала кадри бою на Донеччині, в якому ліквідували 13 окупантів
02 листопада 2025, 15:33Україна атакувала один із найбільших НПЗ у РФ
02 листопада 2025, 15:13У Києві витратять мільярд на ремонт шляхопроводу
02 листопада 2025, 14:21Дослідження двох українських школярів здобули престижні міжнародні нагороди
02 листопада 2025, 13:59У Держприкордонслужбі розповіли, де можна перетнути кордон з Польщею без черг
02 листопада 2025, 12:39На Прикарпатті суддя скоїла смертельну ДТП: ДБР оголосило їй підозру
02 листопада 2025, 12:10У Запоріжжі після російської атаки без світла залишились понад 11 тисяч абонентів
02 листопада 2025, 11:59На Дніпропетровщині до чотирьох зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки 1 листопада
02 листопада 2025, 11:42Укрзалізниця прокладе євроколію до Львова
02 листопада 2025, 11:10
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі блоги »