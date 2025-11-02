10:39  02 ноября
Россияне повредили железную дорогу на Днепропетровщине
10:11  02 ноября
Россияне атаковали Одесщину дронами, есть жертвы
08:33  02 ноября
В Одессе произошел скандал из-за российской музыки в ночном клубе
UA | RU
UA | RU
02 ноября 2025, 10:58

Россияне убили в Донецкой области еще пятерых гражданских

02 ноября 2025, 10:58
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки российская армия убила в Донецкой области пятерых гражданских, еще двое получили ранения

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин в Телеграмме, передает RegioNews.

"За 1 ноября россияне убили 5 жителей Донбасса: 2 в Константиновке, по 1 в Родинском, Мирнограде и Северске. Еще 2 человека в области за сутки получили ранения", – говорится в сообщении.

Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Как сообщалось, с целью окружения Покровской агломерации в Донецкой области россияне задействовали около 11 тысяч военных. оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских защитников.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Донецкая область Филашкин Вадим Сергеевич РФ погибшие Донетчина
Украинские военные уничтожили российский флаг, который оккупанты повесили при въезде в Покровск
29 октября 2025, 15:19
В Донецкой области дрон РФ атаковал журналистку: украинский военный его сбил
29 октября 2025, 09:15
Зеленский назвал главную цель россиян в Донецкой области
27 октября 2025, 20:51
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
На Днепропетровщине до четырех выросло количество погибших в результате российской атаки 1 ноября
02 ноября 2025, 11:42
Укрзализныця проложит евроколею во Львов
02 ноября 2025, 11:10
Россияне повредили железную дорогу на Днепропетровщине
02 ноября 2025, 10:39
Неграмотные тактические действия вместо объективной оценки получают кучу хвастаний от блоггеров, а ошибки прикрывают пиаром
02 ноября 2025, 10:25
Россияне атаковали Одесщину дронами, есть жертвы
02 ноября 2025, 10:11
Ночью россияне снова массированно атаковали территорию Украины беспилотниками и ракетами
02 ноября 2025, 09:35
Стало известно, как будут выключат свет 2 ноября
02 ноября 2025, 08:46
В Одессе произошел скандал из-за российской музыки в ночном клубе
02 ноября 2025, 08:33
Новый порядок оформления отсрочек от мобилизации: более 720 тысяч продлены автоматически
01 ноября 2025, 19:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Все блоги »