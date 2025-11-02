Россияне убили в Донецкой области еще пятерых гражданских
За прошедшие сутки российская армия убила в Донецкой области пятерых гражданских, еще двое получили ранения
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин в Телеграмме, передает RegioNews.
"За 1 ноября россияне убили 5 жителей Донбасса: 2 в Константиновке, по 1 в Родинском, Мирнограде и Северске. Еще 2 человека в области за сутки получили ранения", – говорится в сообщении.
Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.
Как сообщалось, с целью окружения Покровской агломерации в Донецкой области россияне задействовали около 11 тысяч военных. оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских защитников.
