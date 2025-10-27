Зеленский назвал главную цель россиян в Донецкой области

иллюстративное фото: из открытых источников

В Покровске Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Теперь это главная цель россиян

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на обращение Президента Украины Владимира Зеленского.

"Говорил с военными - особое внимание Покровске, также соседним районам. Именно там сейчас больше всего ударных сил оккупанта и значительная штурмовая активность. Бои продолжаются и в городе: это у них главная цель – именно Покровск", – отметил он.

Напомним, на днях украинские десантники освободили еще один населенный пункт в Донецкой области. Речь идет о селе Сухецкое в Покровском районе.