Зеленский назвал главную цель россиян в Донецкой области
В Покровске Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Теперь это главная цель россиян
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на обращение Президента Украины Владимира Зеленского.
"Говорил с военными - особое внимание Покровске, также соседним районам. Именно там сейчас больше всего ударных сил оккупанта и значительная штурмовая активность. Бои продолжаются и в городе: это у них главная цель – именно Покровск", – отметил он.
Напомним, на днях украинские десантники освободили еще один населенный пункт в Донецкой области. Речь идет о селе Сухецкое в Покровском районе.
