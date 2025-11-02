Росіяни вбили на Донеччині ще п'ятьох цивільних

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби російська армія вбила на Донеччині п’ятьох цивільних, ще двоє отримали поранення

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін у Телеграмі, передає RegioNews.

"За 1 листопада росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 2 у Костянтинівці, по 1 у Родинському, Мирнограді і Сіверську. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення", – йдеться у повідомленні.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Як повідомлялось, із метою оточення Покровської агломерації на Донеччині росіяни задіяли близько 11 тисяч військових. Окупанти продовжують штурмувати позиції українських захисників.