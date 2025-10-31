За добу ЗСУ ліквідували майже 1000 окупантів і знищили 39 артсистем
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 970 російських загарбників, 5 танків, 5 бронемашин і 39 артсистем. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 1 мільйон 141 тисячу військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 31.10.25 орієнтовно склали:
Раніше стало відомо, скільки військ РФ задіяла для оточення Покровської агломерації на Донеччині. Йдеться про 11 тисяч військовослужбовців.
