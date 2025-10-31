07:39  31 жовтня
Вибух посилки на "Укрпошті" у Києві: відправника встановлено
17:43  30 жовтня
Росіяни атакували телевежу в центрі Чернігова
17:35  30 жовтня
На Полтавщині в ТЦК сталася стрілянина, є поранені
UA | RU
UA | RU
31 жовтня 2025, 07:28

За добу ЗСУ ліквідували майже 1000 окупантів і знищили 39 артсистем

31 жовтня 2025, 07:28
Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 970 російських загарбників, 5 танків, 5 бронемашин і 39 артсистем. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 1 мільйон 141 тисячу військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 31.10.25 орієнтовно склали:

Втрати росіян станом на 31 жовтня
Название

Раніше стало відомо, скільки військ РФ задіяла для оточення Покровської агломерації на Донеччині. Йдеться про 11 тисяч військовослужбовців.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна окупанти ЗСУ фронт втрати росіян російська армія
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
Вибух посилки на "Укрпошті" у Києві: відправника встановлено
31 жовтня 2025, 07:39
Масована атака Росії на енергетику України: МАГАТЕ фіксує втрати на АЕС
31 жовтня 2025, 07:18
За годину – десять дронів: Росія вдарила по Сумах, є постраждалі
31 жовтня 2025, 07:02
Найбільше економлять на солодощах: як змінились харчові звички українців під час війни, на що люди жаліють гроші
30 жовтня 2025, 23:50
В Україні дорожчає морква: що стало причиною та які ціни в супермаркетах
30 жовтня 2025, 23:30
Погрожували підвалом та закликали йти до армії РФ: Україна повернула з окупації ще одного підлітка
30 жовтня 2025, 21:15
Діти загинули, доки мати була в кафе: на Миколаївщині судили жінку, яка залишила дітей вдома заради побачення
30 жовтня 2025, 20:40
На Львівщині чоловік через сварку напав на знайомого з ножем
30 жовтня 2025, 20:25
На Дніпропетровщині 19-річний хлопець підпалив авто за гроші
30 жовтня 2025, 19:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Всі блоги »