Війська РФ зранку вдарили "Іскандером" по Краматорську: що відомо
В четвер, 30 жовтня, о 04:00 російські війська з ракетного комплексу "Іскандер" вдарили по одному з мікрорайонів Краматорська Донецької області
Про це повідомляє Краматорська міська рада, передає RegioNews.
Влучання відбулось по відкритій місцевості. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки.
Інформації про постраждалих немає.
Відповідні служби встановлюють обсяги пошкоджень.
