09:40  30 жовтня
У центрі Львова підпалили паб: поліція затримала підозрюваного
08:11  30 жовтня
У Вінниці з вікна дев’ятого поверху випала жінка
01:30  30 жовтня
Співачка FIЇNKA розповіла, чому її чоловік не мобілізувався до ЗСУ
UA | RU
UA | RU
30 жовтня 2025, 10:58

Війська РФ зранку вдарили "Іскандером" по Краматорську: що відомо

30 жовтня 2025, 10:58
Читайте также на русском языке
Фото: міська рада
Читайте также
на русском языке

В четвер, 30 жовтня, о 04:00 російські війська з ракетного комплексу "Іскандер" вдарили по одному з мікрорайонів Краматорська Донецької області

Про це повідомляє Краматорська міська рада, передає RegioNews.

Влучання відбулось по відкритій місцевості. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки.

Інформації про постраждалих немає.

Відповідні служби встановлюють обсяги пошкоджень.

Війська РФ вдарили "Іскандером" по Краматорську

Нагадаємо, минулої доби російські війська здійснили 29 обстрілів території Сумської області. Під вогнем були 24 населені пункти.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Краматорськ війна обстріли ракетний удар Донецька область
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
В Одесі натовп напав на військових: ТЦК розкрив деталі інциденту
30 жовтня 2025, 11:21
В Одесі жінка зірвала державний прапор та викинула його у смітник: їй світить ув'язнення
30 жовтня 2025, 10:56
Запоріжжя після ворожої атаки: під завалами знайшли загиблого
30 жовтня 2025, 10:47
Росіяни атакували інфраструктуру Вінниччини: серед постраждалих – дитина
30 жовтня 2025, 10:42
Росіяни вдарили по об’єкту критичної інфраструктури на Прикарпатті
30 жовтня 2025, 10:35
На Житомирщині вірянин "протестував" проти свого призову – що вирішив суд
30 жовтня 2025, 10:30
Росіяни вдарили по ТЕС на Львівщині: у регіоні відключення світла
30 жовтня 2025, 10:07
У Харкові засудили жінку, яка "зливала" росіянам місця дислокації Сил оборони
30 жовтня 2025, 10:00
Пожежа на фермі, пошкоджена ЛЕП: наслідки російських ударів по Черкащині
30 жовтня 2025, 09:54
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Всі блоги »