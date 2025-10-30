Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували 960 окупантів, два танки, три бронемашини та 25 артсистем

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 30.10.25 орієнтовно склали:

Раніше стало відомо, скільки військ РФ задіяла для оточення Покровської агломерації на Донеччині. За даними ДШВ, росіяни задіяли для цієї операції близько 11 тис. осіб.