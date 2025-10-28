"Призраки" ГУР в небе: в Донецкой области разведчики поразили две РЛС и пусковую установку ЗРК россиян
Спецназовцы ГУР уничтожили две российские радиолокационные станции и пусковую установку С-300В
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает RegioNews.
"В течение последних двух недель мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" продолжали системно "работать" по российской ПВО на украинском Донбассе", – говорится в сообщении.
В результате очередных атак разведчики поразили две РЛС 48Я6-К1 "Подлет" окупантов и пусковую установку 9А82 из состава комплекса С-300В.
"Бонусом разведчики отправили в кобзон группу московитов и КамАЗ, на котором они передвигались", – добавили в ГУР.
Напомним, Силы обороны отразили наступление россиян в Донецкой области. Враг атаковал позиции наших военных 29 единиц бронированной техники. Особенностью атаки явилось увеличение количества танков.