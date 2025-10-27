21:17  27 октября
Силы обороны отразили наступление россиян в Донецкой области
20:07  27 октября
РФ атаковала важный энергообъект на Черниговщине
16:59  27 октября
Завтра в Украине будет дождь, кое-где выпадет снег
27 октября 2025, 21:17

Силы обороны отразили наступление россиян в Донецкой области

27 октября 2025, 21:17
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Армия РФ предприняла очередную попытку атаки в районе Доброполья, пытаясь захватить населенные пункты Шахово и Владимировка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на корпус НГУ "Азов".

Враг атаковал позиции наших военных 29 единицами бронированной техники. Особенностью атаки явилось увеличение количества танков.

Оккупанты пытались усложнить действия Сил обороны Украины, выдвигая технику небольшими группами – по 4-5 единиц – разными маршрутами и в разное время.

"Благодаря заблаговременному инженерному оборудованию позиций, эффективному минированию и слаженным действиям подразделений Сил обороны Украины – прежде всего артиллерийских расчетов бригад Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины, а также экипажей Сил беспилотных систем – атаку противника, которая продолжалась свыше. В результате враг потерял 15 единиц техники", – говорится в сообщении.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский назвал главную цель россиян в Донецкой области. По его мнению, это город Покровск.

27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
