Силы обороны отразили наступление россиян в Донецкой области

иллюстративное фото: из открытых источников

Армия РФ предприняла очередную попытку атаки в районе Доброполья, пытаясь захватить населенные пункты Шахово и Владимировка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на корпус НГУ "Азов".

Враг атаковал позиции наших военных 29 единицами бронированной техники. Особенностью атаки явилось увеличение количества танков.

Оккупанты пытались усложнить действия Сил обороны Украины, выдвигая технику небольшими группами – по 4-5 единиц – разными маршрутами и в разное время.

"Благодаря заблаговременному инженерному оборудованию позиций, эффективному минированию и слаженным действиям подразделений Сил обороны Украины – прежде всего артиллерийских расчетов бригад Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины, а также экипажей Сил беспилотных систем – атаку противника, которая продолжалась свыше. В результате враг потерял 15 единиц техники", – говорится в сообщении.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский назвал главную цель россиян в Донецкой области. По его мнению, это город Покровск.