"Примари" ГУР в небі: на Донеччині розвідники уразили дві РЛС та пускову установку ЗРК росіян
Спецпризначенці ГУР знищили дві російські радіолокаційні станції та пускову установку С-300В
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, передає RegioNews.
"Впродовж останніх двох тижнів майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари” продовжували системно "працювати" по російській ППО на українському Донбасі", – йдеться у повідомленні.
В результаті чергових атак розвідники уразили дві РЛС 48Я6-К1 "Подльот" окупантів та пускову установку 9А82 зі складу комплексу С-300В.
"Бонусом розвідники відправили до кобзона групу московитів та КамАЗ, на якому вони пересувалися", – додали у ГУР.
Нагадаємо, Сили оборони відбили наступ росіян на Донеччині. Ворог атакував позиції наших військових 29 одиницями броньованої техніки. Особливістю атаки стало збільшення кількості танків.