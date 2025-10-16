Фото: ГСЧС Донецкой области

Спасатели в Доброполье достали собаку из-под завалов после авиаудара, спасая ее жизнь среди развалин частного сектора

Об этом сообщает МВД Украины, передает RegioNews.

В Доброполье спасатели извлекли собаку из-под завалов разрушенного дома. Инцидент произошел после авиаудара по частному сектору города, когда спасатели обходили поврежденные постройки и услышали скуление животного.

Собака оказалась под обломками кирпичей и остатками конструкций дома. Чрезвычайники осторожно убрали завалы и вытащили животное, после чего передали его владельцам. Люди узнали в спасенном животном своего домашнего любимца.

Чрезвычайники отмечают необходимость осторожности при осмотре поврежденных зданий и соблюдении правил безопасности во избежание травмирования людей и животных во время спасательных работ.

