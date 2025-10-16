12:39  16 октября
В Одесской области почтальонша присваивала пенсии людей
09:30  16 октября
В Днепре мужчина ударил бывшую жену и избил своего отца до смерти
08:23  16 октября
В Ровенской области мужчина напал на водителя и пытался угнать авто
UA | RU
16 октября 2025, 20:08

Спасатели спасли животное, оставшееся под руинами дома в Доброполье

16 октября 2025, 20:08
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Донецкой области
Спасатели в Доброполье достали собаку из-под завалов после авиаудара, спасая ее жизнь среди развалин частного сектора

Об этом сообщает МВД Украины, передает RegioNews.

В Доброполье спасатели извлекли собаку из-под завалов разрушенного дома. Инцидент произошел после авиаудара по частному сектору города, когда спасатели обходили поврежденные постройки и услышали скуление животного.

Собака оказалась под обломками кирпичей и остатками конструкций дома. Чрезвычайники осторожно убрали завалы и вытащили животное, после чего передали его владельцам. Люди узнали в спасенном животном своего домашнего любимца.

Чрезвычайники отмечают необходимость осторожности при осмотре поврежденных зданий и соблюдении правил безопасности во избежание травмирования людей и животных во время спасательных работ.

Напомним, в сентябре в Киевской области произошел шокирующий инцидент: 59-летний мужчина повесил собственную собаку на ограждении своего домовладения. Правоохранители предупреждают о серьезных последствиях для тех, кто жестоко обращается с животными.

Доброполье Донецкая область собака спасатели разрушенные дома ГСЧС
16 октября 2025
07 августа 2025
