Фото: ДСНС Донеччини

Рятувальники у Добропіллі дістали собаку з-під завалів після авіаудару, рятуючи її життя серед руїн приватного сектору

Про це повідомляє МВС України, передає RegioNews.

У Добропіллі рятувальники дістали собаку з-під завалів зруйнованого будинку. Інцидент стався після авіаудару по приватному сектору міста, коли рятувальники обходили пошкоджені споруди та почули скавуління тварини.

Собака опинилася під уламками цегли та залишками конструкцій будинку. Надзвичайники обережно прибрали завали і витягли тварину, після чого передали її власникам. Люди впізнали в рятованій тварині свого домашнього улюбленця.

Надзвичайники наголошують на необхідності обережності під час огляду пошкоджених будівель та дотримання правил безпеки, щоб уникнути травмування людей і тварин під час рятувальних робіт.

Нагадаємо, у вересні на Київщині стався шокуючий інцидент: 59-річний чоловік повісив власного собаку на огорожі свого домоволодіння. Правоохоронці попереджають про серйозні наслідки для тих, хто жорстоко поводиться з тваринами.