Фото: ДСНС Донеччини

Рятувальники Добропілля завершили розбір завалів після авіаудару, під час якого загинув чоловік

Про це повідомляють у ДСНС України, передає RegioNews.

Російські окупанти завдали авіаудару по приватному сектору Добропілля, внаслідок якого постраждав житловий будинок та загинув чоловік. Надзвичайники працювали під загрозою повторних обстрілів, через що роботи доводилося неодноразово призупиняти.

Фахівці розібрали близько 500 кг зруйнованих конструкцій будинку та деблокували тіло загиблого. Роботи завершилися, рятувальники повідомили, що повторних загроз під час розбору завалів не зафіксовано. За словами місцевих служб, авіаудари по житлових районах стають дедалі більш підступними, а оперативність і безпека рятувальників залишаються пріоритетом.

Надзвичайники розбирали завали під загрозою повторних обстрілів

На тлі цих подій українські військові продовжують використовувати новітні технології для порятунку життя. Так, на Покровському напрямку Донеччини роботизований комплекс "ЗМІЙ логістичний" евакуював важкопораненого бійця 11 окремого штурмового батальйону 59 бригади лише за 20 метрів від позицій ворога. Робот витримав обстріли та мінні підриви і успішно доставив пораненого до медиків, де він проходить реабілітацію.