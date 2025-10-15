18:30  15 жовтня
В Україні з’являться власні супутники для Космічних сил
18:11  15 жовтня
Російський паспорт мера Одеси Труханова: з'явилися нові деталі справи
17:55  15 жовтня
В Україну йде потепління до +15 градусів
UA | RU
UA | RU
15 жовтня 2025, 19:02

Російський авіаудар по Добропіллю забрав життя чоловіка – рятувальники деблокували тіло

15 жовтня 2025, 19:02
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Донеччини
Читайте также
на русском языке

Рятувальники Добропілля завершили розбір завалів після авіаудару, під час якого загинув чоловік

Про це повідомляють у ДСНС України, передає RegioNews.

Російські окупанти завдали авіаудару по приватному сектору Добропілля, внаслідок якого постраждав житловий будинок та загинув чоловік. Надзвичайники працювали під загрозою повторних обстрілів, через що роботи доводилося неодноразово призупиняти.

Фахівці розібрали близько 500 кг зруйнованих конструкцій будинку та деблокували тіло загиблого. Роботи завершилися, рятувальники повідомили, що повторних загроз під час розбору завалів не зафіксовано. За словами місцевих служб, авіаудари по житлових районах стають дедалі більш підступними, а оперативність і безпека рятувальників залишаються пріоритетом.

Надзвичайники розбирали завали під загрозою повторних обстрілів

На тлі цих подій українські військові продовжують використовувати новітні технології для порятунку життя. Так, на Покровському напрямку Донеччини роботизований комплекс "ЗМІЙ логістичний" евакуював важкопораненого бійця 11 окремого штурмового батальйону 59 бригади лише за 20 метрів від позицій ворога. Робот витримав обстріли та мінні підриви і успішно доставив пораненого до медиків, де він проходить реабілітацію.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Добропілля авіаудар загиблий Донецька область роботи ДСНС завали
На Донеччині місцевий житель "зливав" дані росіянам: як його покарали
15 жовтня 2025, 18:25
На Донеччині українські військові провели унікальну евакуацію у 20 метрах від позицій росіян
15 жовтня 2025, 17:29
У Чернігові горів об'єкт інфраструктури після падіння російського дрона
15 жовтня 2025, 08:41
Всі новини »
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
Чоловіка з Івано-Франківська засудили на 6 років за контрабанду наркотиків у пенітенціарну установу
15 жовтня 2025, 19:15
Данія надала понад 170 мільйонів доларів українським військовим
15 жовтня 2025, 19:11
У М’янмі вбили та продали на органи 26-річну білоруську співачку Віру К, – ЗМІ
15 жовтня 2025, 18:49
В Україні з’являться власні супутники для Космічних сил
15 жовтня 2025, 18:30
На Донеччині місцевий житель "зливав" дані росіянам: як його покарали
15 жовтня 2025, 18:25
На Дніпропетровщині жінка потрапила до лікарні після вживання дикорослих грибів, схожих на маслюки
15 жовтня 2025, 18:11
Російський паспорт мера Одеси Труханова: з'явилися нові деталі справи
15 жовтня 2025, 18:11
В Україну йде потепління до +15 градусів
15 жовтня 2025, 17:55
Смертельна ДТП на Житомирщині: загинули двоє людей
15 жовтня 2025, 17:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »