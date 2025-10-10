12:45  10 жовтня
На Черкащині військовий вбив 2-річного сина співмешканки
18:13  10 жовтня
На Київщині 70-річний водій спричинив ДТП – постраждала дитина і пенсіонерка
11:47  10 жовтня
На Київщині знайшли дворічного хлопчика, який загубився в лісі
10 жовтня 2025, 21:29

Прикордонники відбили черговий штурм росіян на Донеччині

10 жовтня 2025, 21:29
фото: ДПСУ
Пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» спільно із суміжними підрозділами зупинили штурм росіян в напрямку Костянтинівки на Донеччині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, 9 жовтня ворог знову спробував атакувати місто важкою бронетехнікою, прикриваючи свої дії дощовою погодою.

"Завдяки власній майстерності, професіоналізму та відточеним навичкам, оператори FPV-дронів підрозділу "Фенікс" влучно та чітко відпрацювали по ворожій "броні", зупинивши ворога", – йдеться у повідомленні.

Прицільними ударами уражено та знищено 4 танки, 4 БМП-3, 1 МТ-ЛБ, 10 бойових бронемашин.

Як повідомлялось, у Костянтинівці Донецької області жінка наклала на себе руки через воєнні дії, які розбили її життя. Про це повідомив волонтер Богдан Зуяков.

Донецька область війна ДПСУ відео БПЛА
