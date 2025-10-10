Прикордонники відбили черговий штурм росіян на Донеччині

фото: ДПСУ

Пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» спільно із суміжними підрозділами зупинили штурм росіян в напрямку Костянтинівки на Донеччині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, 9 жовтня ворог знову спробував атакувати місто важкою бронетехнікою, прикриваючи свої дії дощовою погодою.

"Завдяки власній майстерності, професіоналізму та відточеним навичкам, оператори FPV-дронів підрозділу "Фенікс" влучно та чітко відпрацювали по ворожій "броні", зупинивши ворога", – йдеться у повідомленні.

Прицільними ударами уражено та знищено 4 танки, 4 БМП-3, 1 МТ-ЛБ, 10 бойових бронемашин.

