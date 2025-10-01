Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ затримала двох агентів російської воєнної розвідки (ГРУ), які коригували комбіновані атаки росіян по Донеччині

Про це інформує RegioNews із посиланням на СБУ.

За даними слідства, щоб отримати координати для обстрілів, ворог завербував місцевих жителів, які у Telegram-каналах публічно закликали до повної окупації регіону.

Після вербування агенти діяли окремо на різних прифронтових напрямках і передавали зібрану інформацію своїм кураторам через анонімні чати.

Серед затриманих – 49-річний мешканець Слов’янська, який коригував удари російської авіації та артилерії по місцях дислокації українських військ у громаді. Для маскування чоловік перед виконанням завдання одягав тактичну форму та видавав себе за бійця Сил оборони.

Інший фігурант – 66-річний мешканець Краматорська, якого російські спецслужби завербували через його знайомого – бойовика військових угруповань РФ на східному фронті. Через "зв’язкового" агент передавав окупантам геолокації блокпостів та маршрути руху мобільних вогневих груп українських військових.

Співробітники СБУ викрили обох зловмисників і провели заходи для захисту позицій Сил оборони в районах ворожої розвідувальної активності. Після фіксації дій агентів кожного з них затримали.

Фігурантам оголосили підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України.

Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

