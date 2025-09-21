13:50  20 вересня
На Полтавщині чоловік кинув гранату в аптеку
12:19  20 вересня
На Полтавщині поїзд протаранив авто Mazda: постраждало немовля
11:54  20 вересня
Внаслідок ворожої атаки на Київщині пошкоджені будинки та автомобілі
UA | RU
UA | RU
21 вересня 2025, 14:45

У Дніпрі судили жительку з Донеччини, яка "зливала" координати ЗСУ

21 вересня 2025, 14:45
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

У Дніпрі визнали жінку винною в державній зраді. Вона інформувала росіян про координати українських військових

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У Дніпрі судили жительку Донецької області. Жінку завербував чоловік із Селидового, який за грошову винагороду співпрацював із розвідником окремої гвардійської мотострілкової Горлівської ордена республіки бригади тактичного зʼєднання Сухопутних військ РФ.

Жінка повідомляла про розташування військовослужбовців та військової техніки ЗСУ в лісосмузі на автодорозі між містами Селидове та Українськ Донецької області. Також вона повідомляла росіянам, де знаходяться військові ЗСУ та вказала їм адресу.

До затримання вона встигла почистити дані в телефоні. На засіданні суду вона все заперечували. Проте її провина була доведена.

Жінку засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, у Запоріжжі затримали місцевого жителя, який працював на російські спецслужби як коригувальник ударів. Чоловік отримував завдання збирати координати для наведення ракет та дронів на місто.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
коригувальник агент рф Донецька область
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
iPhone пережив дно океану: дайвер повернув втрачений гаджет українці
21 вересня 2025, 19:35
У Києві сталась пожежа в Епіцентрі
21 вересня 2025, 19:20
Ведуча Леся Нікітюк зізналась, чи купує своєму сину дорогі речі
21 вересня 2025, 18:45
Окупанти атакували Запорізьку область понад 500 разів: є поранені
21 вересня 2025, 18:30
ДТП у Харкові: зіткнулись два авто, є постраждалі
21 вересня 2025, 18:15
У Кривому Розі знайшли мертвим десятикласника
21 вересня 2025, 17:35
На Запоріжжі підпілля знищило автівку окупантів
21 вересня 2025, 16:35
На Полтавщині постраждав у ДТП неповнолітній
21 вересня 2025, 15:55
На Рівненщині водій на смерть збив пішохода
21 вересня 2025, 15:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Всі публікації »
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »