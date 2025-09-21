Ілюстративне фото

У Дніпрі визнали жінку винною в державній зраді. Вона інформувала росіян про координати українських військових

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У Дніпрі судили жительку Донецької області. Жінку завербував чоловік із Селидового, який за грошову винагороду співпрацював із розвідником окремої гвардійської мотострілкової Горлівської ордена республіки бригади тактичного зʼєднання Сухопутних військ РФ.

Жінка повідомляла про розташування військовослужбовців та військової техніки ЗСУ в лісосмузі на автодорозі між містами Селидове та Українськ Донецької області. Також вона повідомляла росіянам, де знаходяться військові ЗСУ та вказала їм адресу.

До затримання вона встигла почистити дані в телефоні. На засіданні суду вона все заперечували. Проте її провина була доведена.

Жінку засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

