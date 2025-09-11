Фото: ДСНС

В четвер, 11 вересня, російські дрони масовано атакували Краматорськ. У місті виникли пожежі, зокрема в адмінбудівлі

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Під час ліквідації загорання рятувальники потрапили під повторний удар: уламки пошкодили пожежну автодрабину.

На щастя, ніхто з вогнеборців не постраждав. Після стабілізації ситуації вони повернулися до роботи та повністю ліквідували пожежу.

Також надзвичайники допомогли мешканцям, які опинилися заблоковані у власній квартирі.

Загалом по місту зафіксовані 15 ударів, поранення отримали шестеро людей.

Нагадаємо, у ніч на 11 вересня Росія запустила по Україні близько 66 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера та інші дрони із декількох напрямків. Зафіксовано влучання 4 ударних БпЛА по трьох локаціях.