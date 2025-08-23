12:54  23 августа
На Днепропетровщине вражеский дрон попал в маршрутку: есть погибший и пострадавшие
13:54  23 августа
На Житомирщине столкнулись Skoda и ЗАЗ: пострадали четыре человека, среди них 15-летний парень
03:30  23 августа
В Украине подорожала мороженая рыба: какие теперь цены
23 августа 2025, 17:19

Зеленский назначил нового начальника Покровской РГА

23 августа 2025, 17:19
Фото: ОП
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Колосова на должность главы Покровской райгосадминистрации в Донецкой области

Соответствующее распоряжение №101/2025-рп от 23 августа обнародовано на сайте главы государства, передает RegioNews.

"Назначить Колосова Владимира Павловича главой Покровской районной государственной администрации Донецкой области", – говорится в документе.

Ранее должность главы Покровской РГА занимал Владимир Замотаев – его увольнение правительство согласовало в марте.

В мае Кабмин согласовал на эту должность кандидатуру Колосова, который с 2023 года являлся первым заместителем начальника Покровской РГА. После увольнения Замотаева он был и.о. главы администрации.

Ранее сообщалось, что в Офисе президента планируют кадровые изменения – там будут работать военные с подтвержденным боевым опытом и ветераны войны.

21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
