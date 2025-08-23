Фото: ОП

Соответствующее распоряжение №101/2025-рп от 23 августа обнародовано на сайте главы государства, передает RegioNews.

"Назначить Колосова Владимира Павловича главой Покровской районной государственной администрации Донецкой области", – говорится в документе.

Ранее должность главы Покровской РГА занимал Владимир Замотаев – его увольнение правительство согласовало в марте.

В мае Кабмин согласовал на эту должность кандидатуру Колосова, который с 2023 года являлся первым заместителем начальника Покровской РГА. После увольнения Замотаева он был и.о. главы администрации.

Ранее сообщалось, что в Офисе президента планируют кадровые изменения – там будут работать военные с подтвержденным боевым опытом и ветераны войны.