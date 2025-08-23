Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський призначив Володимира Колосова на посаду голови Покровської райдержадміністрації на Донеччині

Відповідне розпорядження №101/2025-рп від 23 серпня оприлюднене на сайті глави держави, інформує RegioNews.

"Призначити Колосова Володимира Павловича головою Покровської районної державної адміністрації Донецької області", – йдеться у документі.

Раніше посаду голови Покровської РДА займав Володимир Замотаєв – його звільнення уряд погодив у березні.

У травні Кабмін погодив на цю посаду кандидатуру Колосова, який з 2023 року був першим заступником голови Покровської РДА. Після звільнення Замотаєва він був т.в.о. голови адміністрації.

Раніше повідомлялося, що в Офісі президента планують кадрові зміни – там працюватимуть військові з підтвердженим бойовим досвідом та ветерани війни.