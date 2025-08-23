12:54  23 серпня
На Дніпропетровщині ворожий дрон поцілив у маршрутку: є загиблий та постраждалі
13:54  23 серпня
На Житомирщині зіткнулися Skoda і ЗАЗ: постраждали четверо людей, серед них 15-річний хлопець
03:30  23 серпня
В Україні подорожчала морожена риба: які тепер ціни
UA | RU
UA | RU
23 серпня 2025, 17:19

Зеленський призначив нового начальника Покровської РДА

23 серпня 2025, 17:19
Читайте также на русском языке
Фото: ОП
Читайте также
на русском языке

Президент України Володимир Зеленський призначив Володимира Колосова на посаду голови Покровської райдержадміністрації на Донеччині

Відповідне розпорядження №101/2025-рп від 23 серпня оприлюднене на сайті глави держави, інформує RegioNews.

"Призначити Колосова Володимира Павловича головою Покровської районної державної адміністрації Донецької області", – йдеться у документі.

Раніше посаду голови Покровської РДА займав Володимир Замотаєв – його звільнення уряд погодив у березні.

У травні Кабмін погодив на цю посаду кандидатуру Колосова, який з 2023 року був першим заступником голови Покровської РДА. Після звільнення Замотаєва він був т.в.о. голови адміністрації.

Раніше повідомлялося, що в Офісі президента планують кадрові зміни – там працюватимуть військові з підтвердженим бойовим досвідом та ветерани війни.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Зеленський Володимир призначення начальник Покровська РДА
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
Сумщина під ударами дронів і авіабомб: зруйновані будинки та церква, поранений чоловік
23 серпня 2025, 17:48
Росіяни вдарили з авіації по селищу на Харківщині: є постраждалі
23 серпня 2025, 16:49
Відряджену до Запоріжжя суддю відсторонили за виправдання агресії РФ
23 серпня 2025, 16:21
У Полтаві дерево впало на автомобіль: постраждали жінка з дитиною
23 серпня 2025, 15:50
На Харківщині бізнес підтримують на шляху до енергонезалежності
23 серпня 2025, 15:20
Росія прагне продовжувати війну, щоб збільшити площу окупованих територій, – Стубб
23 серпня 2025, 14:48
Зв’язали й пограбували: на Харківщині в квартиру матері військового увірвалися нападники
23 серпня 2025, 14:27
На Житомирщині зіткнулися Skoda і ЗАЗ: постраждали четверо людей, серед них 15-річний хлопець
23 серпня 2025, 13:54
Росіяни вдарили по пожежній частині на Донеччині: наслідки
23 серпня 2025, 13:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »