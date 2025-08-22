Удар дронами та ФАБами по Костянтинівці: пошкоджено будинки, магазин і газопровід

фото: Костянтинівська МВА

У п'ятницю, 22 серпня, російські війська завдали серію ударів по Костянтинівці Донецької області. Обстріли тривали кілька годин і призвели до суттєвих руйнувань цивільної інфраструктури

Про це у Фейсбуці повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов, передає RegioNews.

Зокрема, пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки, магазин, будівлю "Укрпошти" та газопровід. Для атаки окупанти застосовували ударні FPV-дрони та авіабомби типу ФАБ-250.

Внаслідок обстрілу одна цивільна особа отримала поранення.

"Такі обстріли свідчать про триваючий терор мирного населення та систематичні удари по цивільних об’'ктах, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права", – зазначили в МВА.

Місцева влада вкотре закликає мешканців подбати про власну безпеку та евакуюватися за потреби.

Нагадаємо, у ніч на 22 серпня армія РФ атакувала Україну 55-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 4 локаціях.