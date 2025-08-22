11:54  22 серпня
Знахідка з льодовикового періоду: на Полтавщині виявили бивень мамонта
09:35  22 серпня
Вагітність у 15 років: у Харкові засудили чоловіка за сексуальний злочин
07:05  22 серпня
Замість балкона – будинок: житель Одеси розширив житло за рахунок охоронної зони
UA | RU
UA | RU
22 серпня 2025, 14:40

Удар дронами та ФАБами по Костянтинівці: пошкоджено будинки, магазин і газопровід

22 серпня 2025, 14:40
Читайте также на русском языке
фото: Костянтинівська МВА
Читайте также
на русском языке

У п'ятницю, 22 серпня,  російські війська завдали серію ударів по Костянтинівці Донецької області. Обстріли тривали кілька годин і призвели до суттєвих руйнувань цивільної інфраструктури

Про це у Фейсбуці повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов, передає RegioNews.

Зокрема, пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки, магазин, будівлю "Укрпошти" та газопровід. Для атаки окупанти застосовували ударні FPV-дрони та авіабомби типу ФАБ-250.

Внаслідок обстрілу одна цивільна особа отримала поранення.

"Такі обстріли свідчать про триваючий терор мирного населення та систематичні удари по цивільних об’'ктах, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права", – зазначили в МВА.

Місцева влада вкотре закликає мешканців подбати про власну безпеку та евакуюватися за потреби.

Нагадаємо, у ніч на 22 серпня армія РФ атакувала Україну 55-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 4 локаціях.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Донецька область обстріли Костянтинівка війна атака руйнування цивільна інфраструктура
Наслідки обстрілу Львова: пошкоджено десятки будинків, дитсадок і адмінспоруди
22 серпня 2025, 12:38
Атака дронів на Куп'янщині: загинув чоловік, постраждали троє жінок
22 серпня 2025, 09:56
У Мукачеві досі гасять пожежу на заводі після обстрілу РФ
22 серпня 2025, 09:01
Всі новини »
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
Особисту рушницю мера Павлограда використовують для боротьби з ворогом
22 серпня 2025, 15:02
Сервіс Приват24 тимчасово не працює: проблеми з платежами та банкоматами
22 серпня 2025, 14:36
На сході України затримали залізничника-агента ФСБ, який шпигував за військовими ешелонами
22 серпня 2025, 14:23
"Розвага" з петардою: у Києві підліток налякав відвідувачів кафе
22 серпня 2025, 14:23
На Харківщині за підтримки Чехії відкрився центр для переселенців із Донеччини
22 серпня 2025, 14:12
Нардеп Кузнєцов отримував мільйони на оренду житла від держави, а його дружина купила маєток у Києві – розслідування
22 серпня 2025, 14:07
Politico показало кадри випробувань української крилатої ракети "Фламінго" та дрона FP-1
22 серпня 2025, 14:01
Румунія готова надати авіапідтримку Україні у війні з РФ
22 серпня 2025, 13:30
Державі повернуто земельну ділянку вартістю 2,4 млн грн на Дніпропетровщині
22 серпня 2025, 13:17
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Всі публікації »
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »