Генштаб ЗСУ оновив інформацію про втрати РФ: дані станом на 22 серпня
Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 22 серпня 2025 року на війні проти України становлять близько 1 074 320 осіб, з них 790 осіб – за минулу добу
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 22.08.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, раніше у мережі з'явилося відео випробувань нової української ракети "Фламінго". Ракета має бойову частину вагою 1150 кілограмів та дальність польоту понад 3000 кілометрів.
Ракету "Фламінго" зараз виготовляють приблизно по одній щодня, але скоро показник збільшать у 7 разів
