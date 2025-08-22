04:10  22 серпня
Оскароносний Чернов зніме фільм про мирні перемовини
00:27  22 серпня
На Сумщині немовля померло через байдужість батьків: подружжю оголосили підозру
01:05  22 серпня
Кілька днів блукали в горах: на Львівщині розшукали зниклих підлітків
UA | RU
UA | RU
22 серпня 2025, 07:49

Генштаб ЗСУ оновив інформацію про втрати РФ: дані станом на 22 серпня

22 серпня 2025, 07:49
Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 22 серпня 2025 року на війні проти України становлять близько 1 074 320 осіб, з них 790 осіб – за минулу добу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 22.08.25 орієнтовно склали:

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилося відео випробувань нової української ракети "Фламінго". Ракета має бойову частину вагою 1150 кілограмів та дальність польоту понад 3000 кілометрів.

Ракету "Фламінго" зараз виготовляють приблизно по одній щодня, але скоро показник збільшать у 7 разів

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна фронт ЗСУ російська армія окупанти втрати росіян
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
У Мукачеві досі гасять пожежу на заводі після обстрілу РФ
22 серпня 2025, 09:01
На Волині викрили канал збуту вибухівки: 10 кг пороху переслали поштою
22 серпня 2025, 08:52
Конфлікт із тяжкими наслідками: львів'янин відповідатиме в суді за побиття
22 серпня 2025, 08:44
Херсонщина під вогнем: окупанти цілили у житлові квартали – 1 загиблий, 17 поранених
22 серпня 2025, 08:24
США закрили доступ до даних про перемовини України та Росії
22 серпня 2025, 08:06
Влучний ракетний удар: бійці ГУР знищили російський катер біля Залізного Порту
22 серпня 2025, 08:00
Запоріжців попередили про вибухи: чи варто хвилюватися
22 серпня 2025, 07:41
Укрзалізниця призначила додатковий потяг з Києва до Львова
22 серпня 2025, 07:37
Негода суне на Україну: синоптики попередили про грози й шквали
22 серпня 2025, 07:27
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Всі публікації »
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »