Зеленський спростував ймовірність окупації всього Донбасу до кінця року

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський назвав безпідставними заяви про те, що Росія до кінця року окупує всю територію Донецької області

Про це інформує "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.

За словами Зеленського, для повної окупації Донбасу ворогу знадобиться ще близько чотирьох років.

Під час зустрічі з журналістами глава держави нагадав, що до початку повномасштабної війни РФ окупувала весь Крим і третину Донецької області, а з початку бойових дій росіяни захопили ще приблизно третину регіону. Загалом зараз під контролем окупантів перебуває близько 67-69% Донецької області.

"Розповіді, що до кінця року вони окупують наш Донбас, – це все балачки. Тобто, щоб окупувати наш Донбас, їм потрібно ще 4 роки", – підкреслив президент.

Він також зазначив, що Росія не зможе утримати захоплені ділянки в Сумській області і найближчими місяцями окупанти будуть витіснені звідти.

Окремо Зеленський наголосив, що Україна не визнає юридично окупацію тимчасово захоплених територій, а також висловив упевненість, що ворог не зможе повністю контролювати Харківщину та не отримає ключові території Миколаївщини.

Нагадаємо, за даними моніторингового проєкту DeepState, за понад 1000 днів війни Росія захопила менше 1% України. Незважаючи на це, ворог продовжує активні бойові дії з незначними перервами, зокрема восени минулого року тривали запеклі бої за Бахмут.