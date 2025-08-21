Зеленський спростував ймовірність окупації всього Донбасу до кінця року
Президент України Володимир Зеленський назвав безпідставними заяви про те, що Росія до кінця року окупує всю територію Донецької області
Про це інформує "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.
За словами Зеленського, для повної окупації Донбасу ворогу знадобиться ще близько чотирьох років.
Під час зустрічі з журналістами глава держави нагадав, що до початку повномасштабної війни РФ окупувала весь Крим і третину Донецької області, а з початку бойових дій росіяни захопили ще приблизно третину регіону. Загалом зараз під контролем окупантів перебуває близько 67-69% Донецької області.
"Розповіді, що до кінця року вони окупують наш Донбас, – це все балачки. Тобто, щоб окупувати наш Донбас, їм потрібно ще 4 роки", – підкреслив президент.
Він також зазначив, що Росія не зможе утримати захоплені ділянки в Сумській області і найближчими місяцями окупанти будуть витіснені звідти.
Окремо Зеленський наголосив, що Україна не визнає юридично окупацію тимчасово захоплених територій, а також висловив упевненість, що ворог не зможе повністю контролювати Харківщину та не отримає ключові території Миколаївщини.
Нагадаємо, за даними моніторингового проєкту DeepState, за понад 1000 днів війни Росія захопила менше 1% України. Незважаючи на це, ворог продовжує активні бойові дії з незначними перервами, зокрема восени минулого року тривали запеклі бої за Бахмут.