Фото: ілюстративне

Стартує примусова евакуація сімей із дітьми з низки населених пунктів через загрозу безпеці на території регіону

Про це повідомив Голова Донецької облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, передає RegioNews.

У Донецькій області оголосили обов’язкову евакуацію родин із дітьми з 14 населених пунктів. Загалом на момент рішення в цих селах перебуває близько 109 дітей.

Рішення ухвалили на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Евакуація проходитиме примусово з селища Ярова та сіл Брусівка, Вовчий Яр, Дерилове, Діброва, Закітне, Каленики, Коровій Яр, Крива Лука, Кримки, Лозове, Озерне, Олександрівка, Середнє, Соснове, Старий Караван, Рубці, Щурове і Яцьківка Лиманської громади.

Голова обласної адміністрації доручив місцевій владі та керівникам структурних підрозділів ОДА у співпраці з правоохоронцями якнайшвидше організувати вивезення родин і забезпечити безпечні умови проживання на інших територіях.

Влада наголошує, що перебування на контрольованій території Донеччини залишається небезпечним. Жителів закликають не зволікати з евакуацією та подбати про безпеку дітей і близьких.

