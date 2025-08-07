Росіяни атакували Донеччину: є поранені
Протягом доби росіяни атакували Донецьку область. Щонайменше 8 людей отримали поранення
Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.
За словами Вадима Філашкіна, щонайменше 8 місцевих жителів отримали поранення внаслідок атаки росіян по Донецькій області протягом 7 серпня.
П'ятеро людей отримали поранення у Дружківці. Там внаслідок обстрілів пошкоджено 7 приватних будинків, 2 склади, автосервіс і 3 автівки.
Крім того, ще по одній людині було поранено у Шандриголовому Лиманської громади, Добропіллі та Костянтинівці.
"Будьте відповідальними! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України", - закликає голова ОВА.
Нагадуємо, що раніше Лозовій на Харківщині після нічної атаки російських ударних дронів загинули двоє людей, а десятки отримали поранення.