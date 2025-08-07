Фото: ОВА

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Вадима Філашкіна, щонайменше 8 місцевих жителів отримали поранення внаслідок атаки росіян по Донецькій області протягом 7 серпня.

П'ятеро людей отримали поранення у Дружківці. Там внаслідок обстрілів пошкоджено 7 приватних будинків, 2 склади, автосервіс і 3 автівки.

Крім того, ще по одній людині було поранено у Шандриголовому Лиманської громади, Добропіллі та Костянтинівці.

"Будьте відповідальними! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України", - закликає голова ОВА.

Нагадуємо, що раніше Лозовій на Харківщині після нічної атаки російських ударних дронів загинули двоє людей, а десятки отримали поранення.