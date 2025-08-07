Россияне обстреляли Сумы и громаду: повреждены дома, есть раненый
Громады Сумской области ежедневно страдают от ударов русской армии
Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.
В среду, 6 августа, около 21:00 россияне атаковали Сумы – есть попадания в Ковпаковском районе. В результате атаки возникли пожары в дачном секторе. Повреждены дома, нежилые здания, автомобиль. Из-за перебитой газовой трубы несколько десятков абонентов остались без газоснабжения.
Попадания зафиксированы на четырех локациях в одном микрорайоне. К счастью, жертв и раненых нет.
По предварительным данным ГСЧС, враг обстреливал город из реактивной системы залпового огня. Тип оружия уточняется.
Также россияне вечером атаковали двумя БпЛА гражданскую инфраструктуру Ворожбянской громады. Получил ранение 71-летний мужчина, его с обломочными ранениями доставили в больницу.
Напомним, с 6 августа в Сумской области заработала новая дифференцированная система оповещения о воздушной тревоге. Теперь сигнал тревоги будет раздаваться только в тех районах, которые находятся под прямой угрозой.