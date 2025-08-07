Фото: Сумы/ОВА

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров , передает RegioNews .

В среду, 6 августа, около 21:00 россияне атаковали Сумы – есть попадания в Ковпаковском районе. В результате атаки возникли пожары в дачном секторе. Повреждены дома, нежилые здания, автомобиль. Из-за перебитой газовой трубы несколько десятков абонентов остались без газоснабжения.

Попадания зафиксированы на четырех локациях в одном микрорайоне. К счастью, жертв и раненых нет.

По предварительным данным ГСЧС, враг обстреливал город из реактивной системы залпового огня. Тип оружия уточняется.

Также россияне вечером атаковали двумя БпЛА гражданскую инфраструктуру Ворожбянской громады. Получил ранение 71-летний мужчина, его с обломочными ранениями доставили в больницу.

Напомним, с 6 августа в Сумской области заработала новая дифференцированная система оповещения о воздушной тревоге. Теперь сигнал тревоги будет раздаваться только в тех районах, которые находятся под прямой угрозой.