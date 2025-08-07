Фото: ОВА

Российские войска вечером 6 августа нанесли удары по Сумщине. В некоторых районах после атаки жители остались без газа

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Олега Григорова, вечером 6 августа россияне атаковали Сумскую область. В результате атаки врага по меньшей мере семь жилых домов повреждены.

В Ковпаковском районе Сум повреждены дома, нежилые здания, автомобиль. Кроме того, из-за перебитой газовой трубы несколько десятков абонентов остались без поставки газа. Попадание зафиксировали на четырех локациях в одном микрорайоне.

Предварительно россияне обстреливали город из реактивной системы залпового огня. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, вечером 6 августа российские войска обстреляли Никополь. В результате вражеской атаки погибли двое мужчин и женщина. Также еще четыре человека получили ранения разной степени тяжести.