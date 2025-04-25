В Киеве завершили поисково-спасательные работы на месте ракетного удара

фото: ГСЧС Украины в Киеве

В Киеве чрезвычайники завершили поисково-спасательные работы на месте ракетного удара по жилой многоэтажке ночью 24 апреля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины.

По обновленным данным, количество пострадавших уменьшилось. Ранения получили не 90 человек, как сообщалось ранее.

"Погибли 12 человек, 87 пострадавших. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Работают 73 спасателя и 25 единиц техники ГСЧС", — говорится в сообщении.

Специалисты разбирают поврежденные строительные конструкции.

Напомним, в Киеве продолжается разбор завалов после российского удара ночью 24 апреля. Зеленский подтвердил, что РФ, вероятно, атаковала столицу северокорейской баллистической ракетой.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за вражеской атаки - 12 жертв и 90 пострадавших.