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25 апреля 2025, 08:20

В Киеве завершили поисково-спасательные работы на месте ракетного удара

25 апреля 2025, 08:20
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фото: ГСЧС Украины в Киеве
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В Киеве чрезвычайники завершили поисково-спасательные работы на месте ракетного удара по жилой многоэтажке ночью 24 апреля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины.

По обновленным данным, количество пострадавших уменьшилось. Ранения получили не 90 человек, как сообщалось ранее.

"Погибли 12 человек, 87 пострадавших. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Работают 73 спасателя и 25 единиц техники ГСЧС", — говорится в сообщении.

Специалисты разбирают поврежденные строительные конструкции.

Напомним, в Киеве продолжается разбор завалов после российского удара ночью 24 апреля. Зеленский подтвердил, что РФ, вероятно, атаковала столицу северокорейской баллистической ракетой.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за вражеской атаки - 12 жертв и 90 пострадавших.

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