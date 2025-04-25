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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 3 многоэтажки и 15 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, гараж и частные автомобили.

Из-за вражеских ударов погибли два человека, еще трое граждан – получили ранения.

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 536 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак повреждена гражданская инфраструктура.