Оккупанты обстреляли Николаевщину: ранена женщина, повреждены дома и ЛЭП

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За прошедшие сутки, 24 апреля, российские войска атаковали Шевченковскую, Очаковскую и Куцурубскую общины Николаевского района. Из-за обстрелов пострадала женщина, несколько населенных пунктов остались без света

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

В Куцурубской общине в результате удара FPV-дрона ранения получила 72-летняя жительница села Днепровское. Пенсионерку доставили в больницу, к утру состояние пострадавшей удовлетворительное. Кроме того, из-за дроновой атаки более 400 жителей общины остались без света. Потребителей уже заживили.

Вечером враг атаковал ударным дроном Шевченковскую общину. Из-за обстрелов поврежден жилой дом, возник пожар. Также была повреждена линия электропередач и обесточены более 250 абонентов.

Также ночью 24 апреля РФ обстреляла акваторию Очаковской общины. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, ночью 25 апреля россияне массированно атаковали Днепропетровщину беспилотниками. Число погибших в результате удара БпЛА по Павлограду Днепропетровской области увеличилось до трех.