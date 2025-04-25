Число пострадавших в Павлограде продолжает расти

фото: ОВА

Сейчас известно о 10 пострадавших в результате дроновой атаки на Павлоград Днепропетровской области утром 25 апреля

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Из 10 пострадавших в больницы госпитализировали восьмерых. Двоим оказали помощь на месте.

"Среди госпитализированных и 17-летний парень. Он в состоянии средней тяжести. Как и почти все пациенты, получившие ранения. Только 36-летняя женщина – "тяжелая", – говорится в сообщении.

По словам чиновника, у многих пациентов – отравление продуктами горения. Также есть черепно-мозговые травмы, переломы, рваные раны. Всем оказывают необходимую медпомощь.

Напомним, 25 апреля россияне массированно атаковали Днепропетровщину беспилотниками. Под вражеским ударом оказался и Павлоград. В результате атаки повреждена многоэтажка , админздание и авто.

Известно о трех погибших , среди них – ребенок.