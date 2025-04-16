Удар КАБом по "скорой", ранены мирные жители и разрушена инфраструктура: последствия атак РФ на Харьковщине

фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки российская армия снова массированно атаковала Харьковскую область

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews .

По его словам, во вторник, 15 апреля, в 23:46 в селе Кившаровка Купянского района в результате удара управляемой авиабомбой был поврежден автомобиль экстренной медицинской помощи. Пострадал парамедик, который несмотря на ранения, отказался от госпитализации.

Кроме того, в том же населенном пункте из-за удара авиабомбой ФАБ-500 частично разрушен многоэтажный дом и повреждены еще десять жилых зданий.

В течение суток под вражескими обстрелами находились также Богодуховский, Купянский, Чугуевский и Харьковский районы.

В Чугуевском районе после удара, вероятно, дрона "Ланцета", загорелся экскаватор. Пострадали 61-летний и 38-летний мужчины, последнего госпитализировали.

В Купянском районе в результате удара FPV-дроном пострадали две женщины, их доставили в больницу.

Разрушена и гражданская инфраструктура: в частности, 4 многоквартирных дома, амбулатория, 4 гаража и 5 частных домов.

Синегубов добавил, что на Харьковском направлении противник проводил наступательные действия в районе Волчанска.

На Купянском направлении произошло три атаки окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Новой Кругляковки и Загрызового.

Напомним, сегодня утром, 16 апреля, оккупационные войска РФ ударили по Центральному району Херсона КАБами и артиллерией. Погиб по меньшей мере один человек, есть раненые гражданские.