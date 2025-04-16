Ночью Украину атаковали почти 100 ударных дронов: как отработала ПВО

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 16 апреля российская армия запустила по Украине 97 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 57 вражеских дронов, еще 34 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

По предварительным данным, противник запустил дроны из направлений – Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – Крым.

"По состоянию на 9.30 подтверждены сбития 57 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, в центре и на юге страны. 34 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали: Сумщина, Одесщина, Днепропетровщина, Киевщина и Полтавщина.

Напомним, ночью в Сумской области зенитчики сбили шесть российских "шахедов".