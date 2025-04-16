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16 апреля 2025, 08:20

На Полтавщине обломки вражеского БпЛА повредили ЛЭП: два села остались без света

16 апреля 2025, 08:20
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иллюстративное фото: Укрэнерго
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Из-за ночной атаки дронов два населенных пункта Полтавщины временно остались без электроснабжения. В регионе работала ПВО

Об этом сообщил временный исполняющий обязанности главы Полтавской ОВА Владимир Когут, передает RegioNews.

"Ночью на Полтавщине работала ПВО. В результате падения обломков вражеского БпЛА повреждена линия электропередач в Решетиловской общине. Без света остались два населенных пункта", – проинформировал глава области.

К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений. По состоянию на 08:00 специалисты возобновили электроснабжение.

Напомним, в ночь на 16 апреля на Днепропетровщине работали силы ПВО. Зенитчики сбили семь беспилотников, которыми оккупанты атаковали область. Из-за вражеских ударов пострадали гражданские, есть разрушения.

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