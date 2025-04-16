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16 апреля 2025, 08:00

Войска РФ атаковали Днепропетровщину дронами: есть пострадавшие и разрушения

16 апреля 2025, 08:00
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фото: Сергей Лысак
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В ночь на 16 апреля на Днепропетровщине работали силы ПВО. Зенитчики сбили семь беспилотников, которыми оккупанты атаковали область. Из-за вражеских ударов пострадали гражданские и разрушения

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Из-за атаки БпЛА есть разрушения на территории частного предприятия в Каменском. Возникли два пожара.

"Повреждены 10 авто и газопровод. Пострадали двое мужчин – 39 и 48 лет. Лечиться будут амбулаторно", – говорится в сообщении.

По данным ОВА, Никополь оккупанты терроризировали дронами-камикадзе и артиллерией. В городе изуродованы частный дом, гараж и хозяйственная постройка.

Также по Новопавловской общине Синельниковского района российская армия ударила КАБами. Там повреждены 10 частных домов, магазины, инфраструктура, задело и линию электропередач.

Напомним, минувшей ночью РФ в очередной раз массированно атаковала Одессу ударными беспилотниками. В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры, пострадали три человека.

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