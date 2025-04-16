Сумская область под ударом: 40 обстрелов, десятки взрывов, есть погибший
Ночью и утром 16 апреля россияне осуществили 40 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 89 взрывов
Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает RegioNews.
Отмечается, что оккупанты обстреляли 9 общин.
В частности, в Великописаревской общине зафиксирован удар FPV дронами (2 взрыва). В результате обстрела погиб гражданский мужчина, поврежден автомобиль.
В Ахтырской общине три удара беспилотниками повредили частный жилой дом и нежилое помещение.
В Новослободской общине из-за удара дроном-камикадзе поврежден автомобиль.
Напомним, этой ночью в Сумской области противовоздушная оборона отражала атаку российских ударных беспилотников типа "Shahed". Зенитчики сбили 6 российских "шахедов".
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