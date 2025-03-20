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20 марта 2025, 13:38

В ГСЧС показали последствия обстрелов Славянска и Доброполья

20 марта 2025, 13:38
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фото: ГСЧС Донбасса
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Спасатели ликвидировали последствия российских атак на Славянск и Доброполье. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает RegioNews.

Накануне 19 марта российские оккупанты нанесли удары БпЛА по Славянску. В результате атаки пострадали двое мирных жителей, повреждена гражданская инфраструктура.

Кроме того, возник пожар. Огонь охватил двухэтажное здание неработающего предприятия, разрушена часть многоквартирных домов, автомобили и учебное заведение.

Ночью под ударом оказалось и Доброполье. В результате вражеского обстрела загорелись два частных жилых дома, повреждены многоэтажки и еще семь домов мирных жителей.

По данным ОВА, в Донецкой области российские войска за прошлые сутки убили гражданского, еще пятерых граждан ранили.

Напомним, в ночь на 20 марта россияне запустили по Украине 171 БПЛА. Силы обороны сбили 75 беспилотников, еще 63 вражеских БПЛА-имитатора были локационно потеряны без негативных последствий.

В результате российской атаки пострадали Кировоградщина, Сумщина и Донетчина.

На ночные обстрелы отреагировал президент Владимир Зеленский.

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