В ГСЧС показали последствия обстрелов Славянска и Доброполья

фото: ГСЧС Донбасса

Спасатели ликвидировали последствия российских атак на Славянск и Доброполье. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает RegioNews.

Накануне 19 марта российские оккупанты нанесли удары БпЛА по Славянску. В результате атаки пострадали двое мирных жителей, повреждена гражданская инфраструктура.

Кроме того, возник пожар. Огонь охватил двухэтажное здание неработающего предприятия, разрушена часть многоквартирных домов, автомобили и учебное заведение.

Ночью под ударом оказалось и Доброполье. В результате вражеского обстрела загорелись два частных жилых дома, повреждены многоэтажки и еще семь домов мирных жителей.

По данным ОВА, в Донецкой области российские войска за прошлые сутки убили гражданского, еще пятерых граждан ранили.

Напомним, в ночь на 20 марта россияне запустили по Украине 171 БПЛА. Силы обороны сбили 75 беспилотников, еще 63 вражеских БПЛА-имитатора были локационно потеряны без негативных последствий.

В результате российской атаки пострадали Кировоградщина, Сумщина и Донетчина.

На ночные обстрелы отреагировал президент Владимир Зеленский.