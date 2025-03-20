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20 марта 2025, 11:10

Россияне ударили по Константиновке "Смерчем": есть погибший и раненые

20 марта 2025, 11:10
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фото: ГСЧС
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В среду, 19 марта, российские оккупанты атаковали Константиновку Донецкой области из РСЗО "Смерч"

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Вражеские снаряды попали в складское здание, вызвав масштабный пожар.

В результате обстрела ранения получили два человека. Спасатели и парамедики Нацполиции оказали им первую помощь и доставили в больницу.

Во время ликвидации пожара в складском здании чрезвычайники обнаружили тело погибшего мужчины.

Кроме склада, обломками повреждены 7 частных домов и линия электропередач.

Спасатели работали в сложнейших условиях, рискуя жизнью из-за угрозы повторных вражеских атак. Пожар удалось потушить.

Напомним, российские военные ударили 6 управляемыми авиабомбами по Краснопольской громаде Сумской области. Погиб один человек, еще один получил ранения.

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война пожар обстрелы спасатели Донецкая область погибший пострадавшие Константиновка
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