На Донбассе погиб работник Суспільного
На Покровском направлении погиб военнослужащий, видеограф «Суспільне Дніпро» Кирилл Поликевич
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Национальный союз журналистов Украины.
Он пришел на областное телевидение в 2008 году, с 2018-го работал над утренним проектом "Ранок на Суспільному", а в 2020-м стал видеографом.
"Кирилл был очень хорошим человеком, сдержан, но с улыбкой на лице. Я успела поработать с ним всего полтора месяца до того, как он пошел служить. Но несмотря на это, каждый раз, когда был в Днепре и забегал на филиал, мы садились в моем кабинете и разговаривали", — вспоминают коллеги защитника.
На фронте журналист служил в бригаде ПВО.
У Поликевича осталась жена Ольга и восьмилетняя дочь София.
Национальный союз журналистов Украины выражает глубокие соболезнования родным и коллегам Кирилла Поликевича.
Напомним, в Донецкой области россияне убили одного и ранили пятерых гражданских.