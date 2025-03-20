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20 марта 2025, 12:50

На Донбассе погиб работник Суспільного

20 марта 2025, 12:50
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фото: Национальный союз журналистов Украины
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На Покровском направлении погиб военнослужащий, видеограф «Суспільне Дніпро» Кирилл Поликевич

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Национальный союз журналистов Украины.

Он пришел на областное телевидение в 2008 году, с 2018-го работал над утренним проектом "Ранок на Суспільному", а в 2020-м стал видеографом.

"Кирилл был очень хорошим человеком, сдержан, но с улыбкой на лице. Я успела поработать с ним всего полтора месяца до того, как он пошел служить. Но несмотря на это, каждый раз, когда был в Днепре и забегал на филиал, мы садились в моем кабинете и разговаривали", — вспоминают коллеги защитника.

На фронте журналист служил в бригаде ПВО.

У Поликевича осталась жена Ольга и восьмилетняя дочь София.

Национальный союз журналистов Украины выражает глубокие соболезнования родным и коллегам Кирилла Поликевича.

Напомним, в Донецкой области россияне убили одного и ранили пятерых гражданских.

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