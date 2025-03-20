В Донецкой области россияне убили одного и ранили пятерых гражданских

фото: Донецкая ОВА

В Донецкой области российские войска за прошлые сутки убили гражданского, еще пятерых ранили

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По его словам, за 19 марта российские войска убили одного жителя Донбасса в Константиновке. Еще пять человек в области получили ранения.

Всего с начала вторжения в результате действий российских захватчиков в регионе погибли не менее 3108 человек, а 6846 получили ранения. Эта статистика не включает жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, за сутки захватчики совершили 519 обстрелов по 14 населенным пунктам Запорожской области.

Вечером 19 марта российские кафиры атаковали населенные пункты Запорожской области. В поселке Камышеваха Запорожского района разрушений подверглась гражданская инфраструктура.

Кроме того, в результате вражеской атаки на Запорожье двое мужчин получили ранения.