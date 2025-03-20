06:39  20 марта
На Прикарпатье туристы оказались в ловушке, поднимаясь на Говерлу
05:05  20 марта
В Киеве будут судить главу МСЭК, которая за $10 000 "продала" фиктивную инвалидность
06:11  20 марта
Разведчик Raybird: на что способна маленькая "птичка" с возможностями большого самолета
UA | RU
UA | RU
20 марта 2025, 09:07

В Донецкой области россияне убили одного и ранили пятерых гражданских

20 марта 2025, 09:07
Читайте також українською мовою
фото: Донецкая ОВА
Читайте також
українською мовою

В Донецкой области российские войска за прошлые сутки убили гражданского, еще пятерых ранили

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По его словам, за 19 марта российские войска убили одного жителя Донбасса в Константиновке. Еще пять человек в области получили ранения.

Всего с начала вторжения в результате действий российских захватчиков в регионе погибли не менее 3108 человек, а 6846 получили ранения. Эта статистика не включает жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, за сутки захватчики совершили 519 обстрелов по 14 населенным пунктам Запорожской области.

Вечером 19 марта российские кафиры атаковали населенные пункты Запорожской области. В поселке Камышеваха Запорожского района разрушений подверглась гражданская инфраструктура.

Кроме того, в результате вражеской атаки на Запорожье двое мужчин получили ранения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Россия война обстрелы Донецкая область российская армия гражданские
Вражеская атака на Кропивницкий: 10 раненых, среди них – 4 детей
20 марта 2025, 08:52
На Днепропетровщине возросло количество пострадавших из-за ракетного удара РФ
20 марта 2025, 08:11
Оккупанты нанесли 519 ударов по Запорожской области: есть повреждения
20 марта 2025, 07:35
Все новости »
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
На подступах к Киеву силы ПВО сбили 11 российских беспилотников
20 марта 2025, 09:24
За сутки Силы обороны уничтожили 75 вражеских дронов
20 марта 2025, 08:55
Вражеская атака на Кропивницкий: 10 раненых, среди них – 4 детей
20 марта 2025, 08:52
Задержали "на горячем": в Херсонской области мужчина сбывал оружие и боеприпасы
20 марта 2025, 08:18
На Днепропетровщине возросло количество пострадавших из-за ракетного удара РФ
20 марта 2025, 08:11
"Укрзализныця" возобновила движение через станцию Кропивницкий
20 марта 2025, 07:48
Генштаб ВСУ: за сутки Россия потеряла еще 1400 военных, 13 танков и 38 ББМ
20 марта 2025, 07:38
Оккупанты нанесли 519 ударов по Запорожской области: есть повреждения
20 марта 2025, 07:35
Массированная атака на Кропивницкий: фото последствий
20 марта 2025, 07:17
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Александр Коваленко
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »