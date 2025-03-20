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20 марта 2025, 09:36

Оккупанты сбросили на Краснополье 6 КАБов: есть погибшая и раненая

20 марта 2025, 09:36
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Российские военные нанесли удар управляемыми авиабомбами по Краснопольской общине. В результате погиб один человек, еще один получил ранения

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.

"Враг продолжает массированные обстрелы Краснопольской общины, применяя авиационные средства поражения: КАБы, беспилотники. Сегодня 20 марта россияне сбросили на общину 6 КАБов", – говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки, предварительно, один человек погиб, еще один – травмирован.

Кроме того, поврежден многоквартирный и частный жилые дома, помещения торгового центра.

По данным ОВА, ночью и утром россияне совершили 49 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 101 взрыв.

Местные власти обращаются к жителям Краснопольского общества с просьбой не медлить с эвакуацией.

Напомним, 14 марта глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх объявил обязательную эвакуацию из восьми населенных пунктов.

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